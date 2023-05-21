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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Rheinmetall планирует запустить производство БТР Fuchs в Украине - гендиректор компании

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Rheinmetall планирует запустить производство БТР Fuchs в Украине. Об этом рассказал Генеральный директор компании Армин Паппергер в интервью изданию Bild заявил, что пишет УНН.

Цитата

"Мы начнем там с технического обслуживания и ремонта имеющихся транспортных средств и хотим как можно скорее изготовить бронированные транспортные средства, например, бронетранспортеры Fuchs.

Украину также интересуют современный боевой танк Panther и БМП Lynx. Но первым шагом является обеспечение острых потребностей страны в ее оборонной борьбе", - отметил Паппергер. 

Детали

Директор Rheinmetall добавил, что компания не боится ракетных ударов россии по производствам в Украине.

"Украина имеет эффективные средства защиты от нападений, главным образом благодаря западной помощи. Электростанции и другие промышленные объекты также находятся в эксплуатации и в случае повреждения немедленно ремонтируются", - отметил он.

Паппегер отметил, что Германия уже поставила Украине 18 современных танков Leopard 2 и 40 Marders. А украинские солдаты были обучены обращению с системами вооружения в Бундесвере.

Кроме того, он отметил, что летом должно начаться производство боекомплектов для зенитной самоходной установки "Гепард". В настоящее время вводится в эксплуатацию новый производственный завод в Унтерлюсе в Нижней Саксонии.

Напомним

Укроборонпром и немецкая компания Rheinmetall заключили соглашение о стратегическом партнерстве.

Как указывают в украинской компании, сначала речь пойдет о техобслуживании и ремонте бронетехники, а затем партнеры собираются совместно производить продукцию Rheinmetall в Украине. Начало работы совместного предприятия запланировано на середину июля 2023 года.

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