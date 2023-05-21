Rheinmetall планирует запустить производство БТР Fuchs в Украине - гендиректор компании
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Rheinmetall планирует запустить производство БТР Fuchs в Украине. Об этом рассказал Генеральный директор компании Армин Паппергер в интервью изданию Bild заявил, что пишет УНН.
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"Мы начнем там с технического обслуживания и ремонта имеющихся транспортных средств и хотим как можно скорее изготовить бронированные транспортные средства, например, бронетранспортеры Fuchs.
Украину также интересуют современный боевой танк Panther и БМП Lynx. Но первым шагом является обеспечение острых потребностей страны в ее оборонной борьбе", - отметил Паппергер.
Детали
Директор Rheinmetall добавил, что компания не боится ракетных ударов россии по производствам в Украине.
"Украина имеет эффективные средства защиты от нападений, главным образом благодаря западной помощи. Электростанции и другие промышленные объекты также находятся в эксплуатации и в случае повреждения немедленно ремонтируются", - отметил он.
Паппегер отметил, что Германия уже поставила Украине 18 современных танков Leopard 2 и 40 Marders. А украинские солдаты были обучены обращению с системами вооружения в Бундесвере.
Кроме того, он отметил, что летом должно начаться производство боекомплектов для зенитной самоходной установки "Гепард". В настоящее время вводится в эксплуатацию новый производственный завод в Унтерлюсе в Нижней Саксонии.
Напомним
Укроборонпром и немецкая компания Rheinmetall заключили соглашение о стратегическом партнерстве.
Как указывают в украинской компании, сначала речь пойдет о техобслуживании и ремонте бронетехники, а затем партнеры собираются совместно производить продукцию Rheinmetall в Украине. Начало работы совместного предприятия запланировано на середину июля 2023 года.