Rheinmetall планує запустити виробництво БТР Fuchs в Україні - гендиректор компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Rheinmetall планує запустити виробництво БТР Fuchs в Україні. Про це розповів Генеральний директор компанії Армін Паппергер в інтерв'ю виданню Bild заявив, що пише УНН.
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"Ми почнемо там з технічного обслуговування та ремонту наявних транспортних засобів і хочемо якомога швидше виготовити броньовані транспортні засоби, наприклад, бронетранспортери Fuchs.
Україну також цікавлять сучасний бойовий танк Panther та БМП Lynx. Але першим кроком є забезпечення гострих потреб країни в її оборонній боротьбі", - зазначив Паппергер.
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Директор Rheinmetall додав, що компанія не боїться ракетних ударів росії по виробництвах в Україні.
"Україна має ефективні засоби захисту від нападів, головним чином завдяки західній допомозі. Електростанції та інші промислові об'єкти також знаходяться в експлуатації та у разі пошкодження негайно ремонтуються", - зауважив він.
Паппегер наголосив, що Німеччина вже поставила Україні 18 сучасних танків Leopard 2 та 40 Marders. А українські солдати були навчені поводженню із системами озброєння у Бундесвері.
Крім того, він зазначив, що влітку має розпочатися виробництво боєкомплектів для зенітної самохідної установки "Гепард". В даний час вводиться в експлуатацію новий виробничий завод в Унтерлюс в Нижній Саксонії.
Нагадаємо
Укроборонпром і німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство.
Як вказують в українській компанії, спочатку йтиметься про техобслуговування і ремонт бронетехніки, а потім партнери збираються спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні. Початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року.