Спочатку - техобслуговування і ремонт, потім - спільне виробництво в Україні: Укроборонпром підтвердив угоду з Rheinmetall

Спочатку - техобслуговування і ремонт, потім - спільне виробництво в Україні: Укроборонпром підтвердив угоду з Rheinmetall
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Укроборонпром і німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство. Як вказують в українській компанії, спочатку йтиметься про техобслуговування і ремонт бронетехніки, а потім партнери збираються спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні. Початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року, повідомили в Укроборонпромі, пише УНН.
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"Державний концерн «Укроборонпром» і один зі світових лідерів оборонної галузі – німецька компанія Rheinmetall – уклали угоду про стратегічне партнерство", - ідеться у повідомленні.
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Метою називають "зміцнення оборонної промисловості України та її національної безпеки шляхом створення спільного підприємства".
Згідно з угодою, "основою та першим кроком для співпраці є технічне обслуговування й ремонт броньованої техніки, переданої Україні". "Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також спільно розробляти перспективні зразки озброєння й військової техніки на базі новоствореного спільного підприємства за участі українських й німецьких фахівців", - зазначається у повідомленні.
«Для мене велика честь створити спільне підприємство між одним із провідних світових виробників оборонної промисловості Rheinmetall і провідним українським виробником оборонної техніки, який збільшив виготовлення військової техніки та бронетехніки попри численні російські ракетні обстріли. Працюючи на перемогу 24/7, Укроборонпром може зробити ще більше. Ми вдячні Rheinmetall за готовність допомогти нам перемогти росію», – зазначив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.
"Початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року", - вказали в Укроборонпромі.
Раніше
Повідомлялося, що компанія Rheinmetall створила спільне підприємство з українським державним концерном "Укроборонпром" для виробництва та ремонту танків в Україні.