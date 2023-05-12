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Rheinmetall спільно із Укроборонпромом запускає виробництво та ремонт танків в Україні

Rheinmetall спільно із Укроборонпромом запускає виробництво та ремонт танків в Україні

Київ • УНН

 • 1088584 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Компанія Rheinmetall створила спільне підприємство з українським державним концерном "Укроборонпром" для виробництва та ремонту танків в Україні, повідомила у п'ятницю газета Handelsblatt із посиланням на генерального директора німецького виробника зброї, передає УНН.

Деталі

"Контракти підписані", - повідомив Handelsblatt генеральний директор Армін Паппергер, додавши, що співпраця охоплюватиме технічне обслуговування та ремонт бронетехніки в Україні, паралельно готуватиметься будівництво танків.

Rheinmetall володітиме контрольним пакетом акцій нової компанії в розмірі 51% і здійснюватиме управління, додала Handelsblatt.

За повідомленням, найближчими днями німецька компанія розраховує підписати контракти ще на два спільні підприємства з постачання боєприпасів та протиповітряної оборони.

"Україна виграє від комплексної передачі технологій, а також від короткострокових поставок військової техніки з Німеччини", - сказав Паппергер.

Газета процитувала голову "Укроборонпрому" Юрія Гусєва, який привітав готовність Rheinmetall підтримати Україну у її боротьбі проти росії.

Додамо

Rheinmetall виготовляє боєприпаси, іншу військову техніку, а також танки Leopard, які Німеччина вирішила відправити в Україну, які компанія виробляє спільно з Krauss-Maffei Wegmann.

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