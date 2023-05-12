Rheinmetall совместно с Укроборонпромом запускает производство и ремонт танков в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Компания Rheinmetall создала совместное предприятие с украинским государственным концерном "Укроборонпром" для производства и ремонта танков в Украине, сообщила в пятницу газета Handelsblatt со ссылкой на генерального директора немецкого производителя оружия, передает УНН.
Детали
"Контракты подписаны", - сообщил Handelsblatt генеральный директор Армин Паппергер, добавив, что сотрудничество будет охватывать техническое обслуживание и ремонт бронетехники в Украине, параллельно будет готовиться строительство танков.
Rheinmetall будет владеть контрольным пакетом акций новой компании в размере 51% и будет осуществлять управление, добавила Handelsblatt.
По сообщению, в ближайшие дни немецкая компания рассчитывает подписать контракты еще на два совместных предприятия по поставке боеприпасов и противовоздушной обороны.
"Украина выиграет от комплексной передачи технологий, а также от краткосрочных поставок военной техники из Германии", - сказал Паппергер.
Газета процитировала главу "Укроборонпрома" Юрия Гусева, который приветствовал готовность Rheinmetall поддержать Украину в ее борьбе против россии.
Добавим
Rheinmetall производит боеприпасы, другую военную технику, а также танки Leopard, которые Германия решила отправить в Украину, которые компания производит совместно с Krauss-Maffei Wegmann.