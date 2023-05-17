Сначала - техобслуживание и ремонт, потом - совместное производство в Украине: Укроборонпром подтвердил соглашение с Rheinmetall

ukru
13 марта, 19:26 • 61303 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 110594 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 110247 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 110098 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 103170 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 98902 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 111149 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131765 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 173112 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 204116 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 38972 просмотра
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

13 марта, 19:03 • 29236 просмотра
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 23177 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

22:49 • 32767 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 35244 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 173109 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 204114 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 145522 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 151978 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 188435 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 70274 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 104435 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 121370 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 157005 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163829 просмотра
Актуальное
Сначала - техобслуживание и ремонт, потом - совместное производство в Украине: Укроборонпром подтвердил соглашение с Rheinmetall

Сначала - техобслуживание и ремонт, потом - совместное производство в Украине: Укроборонпром подтвердил соглашение с Rheinmetall

Киев • УНН

 • 902677 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Укроборонпром и немецкая компания Rheinmetall заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Как указывают в украинской компании, сначала речь пойдет о техобслуживании и ремонте бронетехники, а затем партнеры собираются совместно производить продукцию Rheinmetall в Украине. Начало работы совместного предприятия запланировано на середину июля 2023 года, сообщили в Укроборонпроме, пишет УНН.

Цитата

"Государственный концерн «Укроборонпром» и один из мировых лидеров оборонной отрасли – немецкая компания Rheinmetall – заключили соглашение о стратегическом партнерстве", - говорится в сообщении.

Детали

Целью называют "укрепление оборонной промышленности Украины и ее национальной безопасности путем создания совместного предприятия".

Согласно договору, "основой и первым шагом для сотрудничества является техническое обслуживание и ремонт бронированной техники, переданной Украине". "В дальнейшем партнеры намерены совместно производить продукцию Rheinmetall в Украине, а также совместно разрабатывать перспективные образцы вооружения и военной техники на базе вновь созданного совместного предприятия с участием украинских и немецких специалистов", - отмечается в сообщении.

«Для меня большая честь создать совместное предприятие между одним из ведущих мировых производителей оборонной промышленности Rheinmetall и ведущим украинским производителем оборонной техники, который увеличил изготовление военной техники и бронетехники, несмотря на многочисленные российские ракетные обстрелы. Работая на победу 24/7, Укроборонпром может сделать еще больше. Мы благодарны Rheinmetall за готовность помочь нам победить россию», – отметил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.

"Начало работы совместного предприятия запланировано на середину июля 2023 года", - указали в Укроборонпроме.

Ранее

Сообщалось, что компания Rheinmetall создала совместное предприятие с украинским государственным концерном "Укроборонпром" для производства и ремонта танков в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы