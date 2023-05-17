Сначала - техобслуживание и ремонт, потом - совместное производство в Украине: Укроборонпром подтвердил соглашение с Rheinmetall
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Укроборонпром и немецкая компания Rheinmetall заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Как указывают в украинской компании, сначала речь пойдет о техобслуживании и ремонте бронетехники, а затем партнеры собираются совместно производить продукцию Rheinmetall в Украине. Начало работы совместного предприятия запланировано на середину июля 2023 года, сообщили в Укроборонпроме, пишет УНН.
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"Государственный концерн «Укроборонпром» и один из мировых лидеров оборонной отрасли – немецкая компания Rheinmetall – заключили соглашение о стратегическом партнерстве", - говорится в сообщении.
Детали
Целью называют "укрепление оборонной промышленности Украины и ее национальной безопасности путем создания совместного предприятия".
Согласно договору, "основой и первым шагом для сотрудничества является техническое обслуживание и ремонт бронированной техники, переданной Украине". "В дальнейшем партнеры намерены совместно производить продукцию Rheinmetall в Украине, а также совместно разрабатывать перспективные образцы вооружения и военной техники на базе вновь созданного совместного предприятия с участием украинских и немецких специалистов", - отмечается в сообщении.
«Для меня большая честь создать совместное предприятие между одним из ведущих мировых производителей оборонной промышленности Rheinmetall и ведущим украинским производителем оборонной техники, который увеличил изготовление военной техники и бронетехники, несмотря на многочисленные российские ракетные обстрелы. Работая на победу 24/7, Укроборонпром может сделать еще больше. Мы благодарны Rheinmetall за готовность помочь нам победить россию», – отметил генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев.
"Начало работы совместного предприятия запланировано на середину июля 2023 года", - указали в Укроборонпроме.
Ранее
Сообщалось, что компания Rheinmetall создала совместное предприятие с украинским государственным концерном "Укроборонпром" для производства и ремонта танков в Украине.