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Германия нашла еще одну причину, чтобы не отправлять Украине крылатые ракеты - WSJ

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Германия откладывает отправку ракет Taurus в Украину из-за опасений, что им нужны немецкие специалисты для помощи, а это может подтолкнуть Берлин к прямой конфронтации с рф. Об этом пишет The Wall Street Journal, пишет УНН.

Цитата

“Немецкие официальные лица заявили, что трехпартийное коалиционное правительство Германии в принципе одобрило поставку Taurus, но канцлер Олаф Шольц затормозил этот шаг из-за опасений, что немецкий персонал должен будет приехать в Украину, чтобы помочь обслуживать и управлять комплексным оружием”, — пишет издание WSJ.

Детали

Также отмечается, что опасения относительно отправки техников для помощи в управлении ракетой — это лишь одно из многих беспокойств относительно потенциальной доставки Taurus.

Первоначально чиновники канцелярии были обеспокоены использованием ракет для ударов по территории россии или по так называемому “крымскому мосту”.

Кроме того, немецкие официальные лица заявили, что если Taurus будет одобрен, его радиус действия будет сокращен, чтобы минимизировать риск его использования для удара по россии.

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Ранее

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не стала говорить, сделает ли решение о поставках США управляемых ракет ATACMS Украине более вероятным обязательство Германии по поставке крылатых ракет Taurus.

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