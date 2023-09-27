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Німеччина знайшла ще одну причину, щоб не відправляти Україні крилаті ракети - WSJ

Київ • УНН

 • 1825077 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Німеччина відкладає відправлення ракет Taurus в Україну через побоювання, що їм потрібні німецькі фахівці для допомоги, а це може підштовхнути Берлін до прямої конфронтації з рф. Про це пише The Wall Street Journal, пише УНН.

Цитата

“Німецькі офіційні особи заявили, що трипартійний коаліційний уряд Німеччини в принципі схвалив поставку Taurus, але канцлер Олаф Шольц загальмував цей крок через побоювання, що німецький персонал повинен буде приїхати в Україну, щоб допомогти обслуговувати та керувати комплексною зброєю”, — пише видання WSJ.

Деталі

Також зазначається, що побоювання щодо відправлення техніків для допомоги в керуванні ракетою — це лише одне з багатьох занепокоєнь щодо потенційної доставки Taurus.

Спочатку чиновники канцелярії були стурбовані використанням ракет для ударів по території росії або по так званому “кримському мосту”.

Крім того, німецькі офіційні особи заявили, що якщо Taurus буде схвалено, його радіус дії буде скорочений, щоб мінімізувати ризик його використання для удару по росії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ знадобиться три місяці, щоб навчитись запускати ракети Taurus - BILD

Раніше

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не стала говорити, чи зробить рішення про постачання США керованих ракет ATACMS Україні більш ймовірним зобов'язання Німеччини щодо постачання крилатих ракет Taurus.

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