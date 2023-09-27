Німеччина знайшла ще одну причину, щоб не відправляти Україні крилаті ракети - WSJ

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“Німецькі офіційні особи заявили, що трипартійний коаліційний уряд Німеччини в принципі схвалив поставку Taurus, але канцлер Олаф Шольц загальмував цей крок через побоювання, що німецький персонал повинен буде приїхати в Україну, щоб допомогти обслуговувати та керувати комплексною зброєю”, — пише видання WSJ.

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Також зазначається, що побоювання щодо відправлення техніків для допомоги в керуванні ракетою — це лише одне з багатьох занепокоєнь щодо потенційної доставки Taurus.

Спочатку чиновники канцелярії були стурбовані використанням ракет для ударів по території росії або по так званому “кримському мосту”.

Крім того, німецькі офіційні особи заявили, що якщо Taurus буде схвалено, його радіус дії буде скорочений, щоб мінімізувати ризик його використання для удару по росії.

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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не стала говорити, чи зробить рішення про постачання США керованих ракет ATACMS Україні більш ймовірним зобов'язання Німеччини щодо постачання крилатих ракет Taurus.