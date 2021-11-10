Германия выступила за ужесточение санкций против Минска из-за мигрантов

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны.

На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.