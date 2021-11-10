Германия выступила за ужесточение санкций против Минска из-за мигрантов

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 30596 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 64381 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 112179 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 106279 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 60557 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 71757 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186137 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150369 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158108 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138558 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.1м/с
33%
Популярные новости

На Донетчине ВСУ вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия - Наев

15 апреля, 12:43 • 12569 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 16937 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 14919 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 13825 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12091 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 112179 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 106279 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 85886 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98211 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128198 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 4488 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

16:03 • 10218 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12150 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 14978 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 16996 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Германия выступила за ужесточение санкций против Минска из-за мигрантов

Киев • УНН

 • 16937 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Евросоюз намерен расширить и ужесточить санкции против Минска из-за массового скопления мигрантов на белорусско-польской границе. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, его слова сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.

Германия выступила за ужесточение санкций против Минска из-за мигрантов

Цитата

“Мы наложим санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов. (Правитель Беларуси Александр Лукашенко должен понять, что его расчет не работает. Это, кстати, не исключает возможности в будущем распространения санкций и на другие сферы экономики”, — сообщил министр.

Детали

Маас отметил, что Евросоюзу также необходимо вести разъяснительную работу в странах происхождения мигрантов для того, чтобы “исключить ложные обещания”, которые влекут за собой оплату мигрантами “тысяч долларов”. Глава немецкого МИД также назвал действия Лукашенко “бесчеловечными” и отметил, что никто не должен ему в них помогать, в частности — странам происхождения мигрантов, транзита и авиакомпаниям, которые привозят их в Беларуси. “Европейский Союз нельзя шантажировать”, — резюмировал он.

Также в Пентагоне сообщили, что опасаются дестабилизации ситуации в регионе из-за того, что происходит на польско-белорусской границе. “Мы в целом обеспокоены, <...> этими действиями, и мы учитываем потенциальные дестабилизирующие эффекты в регионе и в целом”, — заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он также отметил, что ведомство соглашается с выводом Госдепа и возлагает ответственность за происходящее на правителя Беларуси.

Контекст

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны.

На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.89
Bitcoin
$83,993.20
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,246.85
Ethereum
$1,596.03