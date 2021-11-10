Німеччина виступила за посилення санкцій проти Мінська через мігрантів

8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська вздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами. Велика група нелегалів намагалася прорватися на територію країни.

На кордоні були чутні постріли. Білоруські прикордонники заявили, що вони лунали з польського боку.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

В рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.