Німеччина виступила за посилення санкцій проти Мінська через мігрантів

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“Ми накладемо санкції на всіх, хто бере участь у цілеспрямованому ввезенні мігрантів. (Правитель Білорусі Олександр) Лукашенко має зрозуміти, що його розрахунок не працює. Це, до речі, не відкидає можливості в майбутньому розповсюдження санкцій і на інші сфери економіки”, — повідомив міністр.
Деталі
Маас зазначив, що Євросоюзу також необхідно вести роз’яснювальну роботу в країнах походження мігрантів для того, щоб “виключити помилкові обіцянки”, які спричиняють оплату мігрантами “тисяч доларів”. Глава німецького МЗС також назвав дії Лукашенка “нелюдськими” і зазначив, що ніхто не повинен йому в них допомагати, зокрема — країнам походження мігрантів, транзиту та авіакомпаніям, які привозять їх до Білорусі. “Європейський Союз не можна шантажувати”, — резюмував він.
Також у Пентагоні повідомили, що побоюються дестабілізації ситуації в регіоні через те, що відбувається на польсько-білоруському кордоні. “Ми загалом стурбовані, <...> цими діями, і ми враховуємо потенційні дестабілізуючі ефекти в регіоні та загалом”, — заявив на брифінгу прессекретар Пентагону Джон Кірбі. Він також зазначив, що відомство погоджується із висновком Держдепу і покладає відповідальність за те, що відбувається на правителя Білорусі.
Контекст
8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська вздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами. Велика група нелегалів намагалася прорватися на територію країни.
На кордоні були чутні постріли. Білоруські прикордонники заявили, що вони лунали з польського боку.
Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.
В рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.