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Німеччина виступила за посилення санкцій проти Мінська через мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Євросоюз має намір розширити та посилити санкції проти Мінська через масове скупчення мігрантів на білорусько-польському кордоні. Про це заявив глава МЗС Німеччини Хайко Маас, його слова повідомляє пресслужба міністерства, передає УНН.

Німеччина виступила за посилення санкцій проти Мінська через мігрантів

Цитата

“Ми накладемо санкції на всіх, хто бере участь у цілеспрямованому ввезенні мігрантів. (Правитель Білорусі Олександр) Лукашенко має зрозуміти, що його розрахунок не працює. Це, до речі, не відкидає можливості в майбутньому розповсюдження санкцій і на інші сфери економіки”, — повідомив міністр.

Деталі

Маас зазначив, що Євросоюзу також необхідно вести роз’яснювальну роботу в країнах походження мігрантів для того, щоб “виключити помилкові обіцянки”, які спричиняють оплату мігрантами “тисяч доларів”. Глава німецького МЗС також назвав дії Лукашенка “нелюдськими” і зазначив, що ніхто не повинен йому в них допомагати, зокрема — країнам походження мігрантів, транзиту та авіакомпаніям, які привозять їх до Білорусі. “Європейський Союз не можна шантажувати”, — резюмував він.

Також у Пентагоні повідомили, що побоюються дестабілізації ситуації в регіоні через те, що відбувається на польсько-білоруському кордоні. “Ми загалом стурбовані, <...> цими діями, і ми враховуємо потенційні дестабілізуючі ефекти в регіоні та загалом”, — заявив на брифінгу прессекретар Пентагону Джон Кірбі. Він також зазначив, що відомство погоджується із висновком Держдепу і покладає відповідальність за те, що відбувається на правителя Білорусі.

Контекст

8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська вздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами. Велика група нелегалів намагалася прорватися на територію країни.

На кордоні були чутні постріли. Білоруські прикордонники заявили, що вони лунали з польського боку.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

В рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

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