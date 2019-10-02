Германия приветствовала согласование формулы Штайнмайера
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас приветствовал согласование в Минске (Беларусь) текста так называемой формулы Штайнмайера и достижения других договоренностей по Донбасса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба немецкого МИД.
Маас назвал согласование формулы Штайнмайера трехстороннего контактной группой (ТКГ) прогрессом, который, по его мнению, приведет к воплощению других этапов минских соглашений.
"Я рад, что конструктивная атмосфера в Трехсторонней контактной группе в Минске привела к столь ожидаемому прогрессу сегодня. Это открывает двери к саммиту в нормандском формате и других этапов реализации минских соглашений", - заявил Маас.
Напомним, украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера. Об этом во время брифинга во вторник сказал Президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы ответили на письмо господина Сайдик, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера. Форма должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет", - сказал Президент.