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Німеччина привітала узгодження формули Штайнмайєра

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас привітав узгодження в Мінську (Білорусь) тексту з так званої формули Штайнмайєра і досягнення інших домовленостей щодо Донбасу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу німецького МЗС.

Німеччина привітала узгодження формули Штайнмайєра

Маас назвав узгодження формули Штайнмайєра Тристоронньою контактною групою (ТКГ) прогресом, який, на його думку, приведе до втілення інших етапів мінських угод.

"Я радий, що конструктивна атмосфера в Тристоронній контактній групі в Мінську привела до настільки очікуваного прогресу сьогодні. Це відчиняє двері до саміту в нормандському форматі та інших етапів реалізації мінських угод", - заявив Маас.

Нагадаємо, українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра. Про це під час брифінгу у вівторок сказав Президент України Володимир Зеленський.

"Ми відповіли на лист пана Сайдіка, що ми погоджуємо текст формули Штайнмайєра. Форма повинна бути імплементована в новий закон про особливий статус, якого ще немає", - сказав Президент.

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