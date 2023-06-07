Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Сообщается, что в пакет помощи вошли 8 гусеничных минивэнов Bandvagn 206 (BV206), 2000 боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard, 14 дронов VECTOR, 16 единиц автотехники, 3 антидроновые системы, 2 грузовика 8x6 HX81 со сменным кузовом и 11 тис. сухпайков.

Дополнение

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall получил от министерства обороны ФРГ поручение подготовить к отправке в Украину 20 боевых машин пехоты Marder.