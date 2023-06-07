Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли 8 всюдиходів Bandvagn 206. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт німецького уряду.
Повідомляють, що до пакета допомоги увійшли 8 гусеничних мінівенів Bandvagn 206 (BV206), 2000 боєприпасів до зенітних самохідних установок Gepard, 14 дронів VECTOR, 16 одиниць автотехніки, 3 антидронові системи, 2 вантажівки 8x6 HX81 зі змінним кузовом і 11 тис. сухпайків.
Доповнення
Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав від міністерства оборони ФРН доручення підготувати до відправки в Україну 20 бойових машин піхоти Marder.