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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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11:31 • 7548 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Київ • УНН

 • 313332 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли 8 всюдиходів Bandvagn 206. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт німецького уряду.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Повідомляють, що до пакета допомоги увійшли 8 гусеничних мінівенів Bandvagn 206 (BV206), 2000 боєприпасів до зенітних самохідних установок Gepard, 14 дронів VECTOR, 16 одиниць автотехніки, 3 антидронові системи, 2 вантажівки 8x6 HX81 зі змінним кузовом і 11 тис. сухпайків.

Доповнення

Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав від міністерства оборони ФРН доручення підготувати до відправки в Україну 20 бойових машин піхоти Marder.

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