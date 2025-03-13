Николаев заволокло дымом: за городом горел камыш
Киев • УНН
В Николаеве городской голова сообщил о распространении дыма из-за горящего за городом камыша. Спасатели пытаются не допустить распространения огня на жилые массивы.
Дым распространился по Николаеву. Как сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, за городом горел камыш, спасатели не допустили распространения огня на жилой массив, передает УНН.
Относительно дыма, который распространяется по городу. За Николаевом горит камыш. Пожарные сейчас прилагают усилия, чтобы не допустить распространения огня на жилой массив, локализовать и ликвидировать пожар
Он призвал жителей города, чтобы те перестали намеренно поджигать камыш.
Это не только вредит окружающей среде, но и создает угрозу для жилых районов и здоровья горожан
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