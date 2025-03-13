Миколаїв затягло димом: за містом горів очерет
Київ • УНН
У Миколаєві міський голова повідомив про поширення диму через палаючий за містом очерет. Рятувальники намагаються не допустити розповсюдження вогню на житлові масиви.
Дим поширився Миколаєвом. Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, за містом горів очерет, рятувальники не допустити розповсюдження вогню на житловий масив, передає УНН.
Щодо диму, який шириться містом. За Миколаєвом палає очерет. Вогнеборці наразі докладають зусиль, щоб не допустити розповсюдження вогню на житловий масив, локалізувати та ліквідувати пожежу
Він закликав жителів міста, аби ті перестали навмисно підпалювати очерет.
Це не лише шкодить довкіллю, а й створює загрозу для житлових районів та здоров’я містян
На столичному Подолі спалахнула масштабна пожежа: горить будинок12.03.25, 19:32 • 56714 переглядiв