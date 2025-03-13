Миколаїв затягло димом: за містом горів очерет

Дим поширився Миколаєвом. Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, за містом горів очерет, рятувальники не допустити розповсюдження вогню на житловий масив, передає УНН.

Щодо диму, який шириться містом. За Миколаєвом палає очерет. Вогнеборці наразі докладають зусиль, щоб не допустити розповсюдження вогню на житловий масив, локалізувати та ліквідувати пожежу - повідомив Сєнкевич.

Він закликав жителів міста, аби ті перестали навмисно підпалювати очерет.

Це не лише шкодить довкіллю, а й створює загрозу для житлових районів та здоров’я містян - резюмував Сєнкевич.

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