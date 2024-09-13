Киев • УНН
Ночью 12 сентября Николаев атакован дронами «Shahed». Обломки сбитого БпЛА вызвали пожар на продовольственном предприятии. В ночь на 13 сентября на Николаевщине уничтожено еще три БпЛА.
Николаев ночью российские войска атаковали дронами типа "Shahed". Из-за обломков произошел пожар на территории продовольственного предприятия. В регионе за ночь уничтожено три дрона. Об этом сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Николаев: ночью, 12 сентября, в 23:05 враг атаковал город БПЛА типа "Shahed 131/136". В результате боевой работы сил и средств противовоздушной обороны обломки сбитого БпЛА упали на территорию продовольственного предприятия. В результате чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными. Пострадавших нет
По его словам, в ночь на 13 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три БпЛА типа "Shahed 131/136".
Также, по данным Кима, вчера, 12 сентября, в 10:42 враг атаковал дронами типа FPV Очаков Очаковской громады. В результате чего травмирована 16-летняя девушка. Состояние пострадавшей удовлетворительное, сейчас ее уже выписали из медицинского учреждения. Также поврежден жилой дом.
Окупанти обстріляли FPV-дроном Очаків: поранено 16-річну дівчину12 сентября 2024, 13:01 • 12845 просмотров
Вчера, 12 сентября, в 10:57 враг направил дроны типа FPV по Куцурубской громаде. В результате чего в селе Дмитровка поврежден автомобиль. Пострадавших нет, добавил Ким.
Кроме того, вчера, 12 сентября, в 11:28 и 19:35 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет, отметил глава ОВА.