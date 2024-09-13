Николаев ночью российские войска атаковали дронами типа "Shahed". Из-за обломков произошел пожар на территории продовольственного предприятия. В регионе за ночь уничтожено три дрона. Об этом сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Николаев: ночью, 12 сентября, в 23:05 враг атаковал город БПЛА типа "Shahed 131/136". В результате боевой работы сил и средств противовоздушной обороны обломки сбитого БпЛА упали на территорию продовольственного предприятия. В результате чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными. Пострадавших нет - написал Ким в Telegram.

По его словам, в ночь на 13 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три БпЛА типа "Shahed 131/136".

Также, по данным Кима, вчера, 12 сентября, в 10:42 враг атаковал дронами типа FPV Очаков Очаковской громады. В результате чего травмирована 16-летняя девушка. Состояние пострадавшей удовлетворительное, сейчас ее уже выписали из медицинского учреждения. Также поврежден жилой дом.

Окупанти обстріляли FPV-дроном Очаків: поранено 16-річну дівчину

Вчера, 12 сентября, в 10:57 враг направил дроны типа FPV по Куцурубской громаде. В результате чего в селе Дмитровка поврежден автомобиль. Пострадавших нет, добавил Ким.

Кроме того, вчера, 12 сентября, в 11:28 и 19:35 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет, отметил глава ОВА.