Миколаїв уночі ворог атакував "шахедами": збито 3 дрони, була пожежа на підприємстві
Київ • УНН
Вночі 12 вересня Миколаїв атаковано дронами "Shahed". Уламки збитого БпЛА спричинили пожежу на продовольчому підприємстві. У ніч на 13 вересня на Миколаївщині знищено ще три БпЛА.
Миколаїв уночі російські війська атакували дронами типу "Shahed". Через уламки сталася пожежа на території продовольчого підприємства. У регіоні за ніч знищено три дрони. Про це повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Миколаїв: уночі, 12 вересня, о 23:05 ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed 131/136". В результаті бойової роботи сил та засобів протиповітряної оборони уламки збитого БпЛА впали на територію продовольчого підприємства. Внаслідок чого виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає
З його слів, у ніч на 13 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136".
Також, за даними Кіма, учора, 12 вересня, о 10:42 ворог атакував дронами типу FPV Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого травмовано 16-річну дівчину. Стан постраждалої задовільний, наразі її вже виписали з медичного закладу. Також пошкоджено житловий будинок.
Окупанти обстріляли FPV-дроном Очаків: поранено 16-річну дівчину12.09.24, 16:01 • 13829 переглядiв
Учора, 12 вересня, о 10:57 ворог спрямував дрони типу FPV по Куцурубській громаді. Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає, додав Кім.
Крім того, учора, 12 вересня, об 11:28 та 19:35 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає, зазначив голова ОВА.