Окупанти обстріляли FPV-дроном Очаків: поранено 16-річну дівчину
Київ • УНН
Армія рф атакувала Очаків FPV-дроном з окупованої Кінбурської коси, поранивши 16-річну дівчину. За словами голови Миколаївської ОВА, стан постраждалої задовільний, їй надається необхідна медична допомога в лікарні.
Армія рф атакувала Очаків, що на Миколаївщині, FPV-дроном, поранено 16-річну дівчину. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
"Сьогодні з тимчасово окупованої території Кінбурської коси, здійснено обстріл FPV-дроном міста Очаків, внаслідок чого травмовано 16-річну дівчину", - повідомив Кім.
За його словами, стан задовільний, знаходиться в лікарні. Надається вся необхідна медична допомога.
російські війська обстріляли Миколаївську область: без жертв08.09.24, 07:40 • 74322 перегляди