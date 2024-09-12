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Окупанти обстріляли FPV-дроном Очаків: поранено 16-річну дівчину

Окупанти обстріляли FPV-дроном Очаків: поранено 16-річну дівчину

Київ • УНН

 • 13829 перегляди

Армія рф атакувала Очаків FPV-дроном з окупованої Кінбурської коси, поранивши 16-річну дівчину. За словами голови Миколаївської ОВА, стан постраждалої задовільний, їй надається необхідна медична допомога в лікарні.

Армія рф атакувала Очаків, що на Миколаївщині, FPV-дроном, поранено 16-річну дівчину. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

"Сьогодні з тимчасово окупованої території Кінбурської коси, здійснено обстріл FPV-дроном міста Очаків, внаслідок чого травмовано 16-річну дівчину", - повідомив Кім.

За його словами, стан задовільний, знаходиться в лікарні. Надається вся необхідна медична допомога.

російські війська обстріляли Миколаївську область: без жертв08.09.24, 07:40 • 74322 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна

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