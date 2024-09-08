російські війська обстріляли Миколаївську область: без жертв
Київ • УНН
Окупанти продовжили артилерійські обстріли Миколаївської області. Під удар потрапили акваторія Очаківської громади та Куцурубська громада, за попередніми даними постраждалих немає.
Минулої доби війська агресора продовжували артилерійські обстріли Миколаївської області. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, о 15:30 під ударом потрапила акваторія Очаківської громади, а о 22:57 – Куцурубська громада.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
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