російські війська обстріляли Миколаївську область: без жертв

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Київ • УНН

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Окупанти продовжили артилерійські обстріли Миколаївської області. Під удар потрапили акваторія Очаківської громади та Куцурубська громада, за попередніми даними постраждалих немає.

Минулої доби війська агресора продовжували артилерійські обстріли Миколаївської області. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За інформацією районних військових адміністрацій, о 15:30 під ударом потрапила акваторія Очаківської громади, а о 22:57 –  Куцурубська громада.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

ППО збила 7 дронів "Shahed" у Миколаївській області06.09.24, 07:43 • 22839 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна

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