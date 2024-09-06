ППО збила 7 дронів "Shahed" у Миколаївській області
Київ • УНН
У Миколаївській області за добу знищено 7 безпілотників "Shahed". В Баштанському районі сталося займання трави, а в Куцурубській громаді артобстріл пошкодив приватний будинок.
У Миколаївській області за минулу добу сили протиповітряної оборони знищили сім безпілотників типу "Shahed 131/136". Під час бойової роботи та падіння уламків у Баштанському районі на відкритій території сталося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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5 вересня о 16:30 ворог обстріляв артилерією Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілу у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок, однак постраждалих немає.
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