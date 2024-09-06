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24 березня, 11:09 • 118516 перегляди

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ППО збила 7 дронів "Shahed" у Миколаївській області

ППО збила 7 дронів "Shahed" у Миколаївській області

Київ • УНН

 • 22839 перегляди

У Миколаївській області за добу знищено 7 безпілотників "Shahed". В Баштанському районі сталося займання трави, а в Куцурубській громаді артобстріл пошкодив приватний будинок.

У Миколаївській області за минулу добу сили протиповітряної оборони знищили сім безпілотників типу "Shahed 131/136". Під час бойової роботи та падіння уламків у Баштанському районі на відкритій території сталося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН

Деталі

5 вересня о 16:30 ворог обстріляв артилерією Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілу у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок, однак постраждалих немає.

У Миколаївській поліції прокоментували ДТП з вантажівкою, яка перевозила померлих тварин29.08.24, 16:04 • 12059 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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