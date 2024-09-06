В Николаевской области за минувшие сутки силы противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников типа «Shahed 131/136». Во время боевой работы и падения обломков в Баштанском районе на открытой территории произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

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5 сентября в 16:30 враг обстрелял артиллерией Куцурубскую громаду. В результате обстрела в селе Дмитровка поврежден частный дом, однако пострадавших нет.

У Миколаївській поліції прокоментували ДТП з вантажівкою, яка перевозила померлих тварин