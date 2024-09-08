российские войска обстреляли Николаевскую область: без жертв
Киев • УНН
Оккупанты продолжили артиллерийские обстрелы Николаевской области. Под удар попали акватория Очаковской громады и Куцурубская громада, по предварительным данным пострадавших нет.
За прошедшие сутки войска агрессора продолжали артиллерийские обстрелы Николаевской области. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, в 15:30 под удар попала акватория Очаковской громады, а в 22:57 - Куцурубская громада.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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