Оккупанты обстреляли FPV-дроном Очаков: ранена 16-летняя девушка
Киев • УНН
Армия рф атаковала Очаков FPV-дроном с оккупированной Кинбурской косы, ранив 16-летнюю девушку. По словам главы Николаевской ОВА, состояние пострадавшей удовлетворительное, ей оказывается необходимая медицинская помощь в больнице.
Армия рф атаковала Очаков, что на Николаевщине, FPV-дроном, ранена 16-летняя девушка. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
"Сегодня с временно оккупированной территории Кинбурской косы, осуществлен обстрел FPV-дроном города Очаков, в результате чего травмирована 16-летняя девушка", - сообщил Ким.
По его словам, состояние удовлетворительное, находится в больнице. Оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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