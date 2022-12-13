россияне выпустили по Никопольскому району более 50 снарядов: в ОВА рассказали о последствиях
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Оккупационная российская армия в ночь на 13 декабря в очередной раз обстреляла артиллерией Никопольский район в Днепропетровской области. Враг ударил по трем громадам, больше всего досталось Никополю, есть значительные разрушения, информации о раненых не поступало. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"7 обстрелов и более 50 вражеских снарядов на мирные города и села. Россияне всю ночь терроризировали Никопольский район. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем громадам - Никопольской, Красногригорьевской и Марганецкой. Обошлось без погибших и раненых", - написал он.
Детали
Он уточнил, что в Никополе изувечены с десяток многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, административные здания, магазин, линии электропередачи. Обстрел спровоцировал пожар. Огонь спасатели уже погасили.
Кроме того, в Красногригорьевской громаде повреждены более 10 частных домов и хозяйственных сооружений, повреждены электросети. Вражеский снаряд уничтожил гараж и легковой автомобиль.
Что касается Марганецкой громады, то последствия атаки уточняются.
"В других районах ночь была тихой – без сирен и обстрелов. И на эту минуту спокойно", - резюмировал Резниченко.
Дополнение
Российская оккупационная армия постоянно обстреливает Никопольский район, недавно оставила после себя изувеченные дома и электросети.