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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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росіяни випустили по Нікопольщині понад 50 снарядів: в ОВА розповіли про наслідки

росіяни випустили по Нікопольщині понад 50 снарядів: в ОВА розповіли про наслідки

Київ • УНН

 • 554321 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Окупаційна російська армія у ніч проти 13 грудня вкотре обстріляла артилерією Нікопольський район на Дніпропетровщині. Ворог вдарив по трьох громадах, найбільше дісталося Нікополю, є значні руйнування, інформації про поранених не надходило. Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Цитата

"7 обстрілів і понад 50 ворожих снарядів на мирні міста та села. Росіяни усю ніч тероризували Нікопольський район. Били з "Градів" та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Минулося без загиблих та поранених", - написав він.

Деталі

Він уточнив, що у Нікополі понівечені з десяток багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди, адміністративні будівлі, магазин, лінії електропередачі. Обстріл спричинив пожежу. Вогонь рятувальники уже приборкали.

Окрім того, у Червоногригорівській громаді побиті більш ніж 10 приватних будинків і господарських споруд, пошкоджені електромережі. Ворожий снаряд знищив гараж та легкову автівку.

Щодо Марганецької громади, то наслідки атаки уточнюються.

"В інших районах ніч була тихою - без сирен та обстрілів. І на цю хвилину спокійно", - резюмував Резніченко.

Доповнення

Російська окупаційна армія постійно обстрілює Нікопольський район, нещодавно залишила після себе понівечені будинки та електромережі.

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