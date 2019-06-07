Ночной обстрел в ООС: в больницу доставили еще трех военных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. После ночного обстрела позиций операции Объединенных сил в госпиталь поступили еще трое военнослужащих. Об этом сообщил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"По состоянию на 16:00 в госпиталь поступили еще трое военнослужащих. Это пострадавшие в результате ночного обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новолуганского", - проинформировал Сырский.
Он напомнил, что сегодня ночью боевики обстреляли украинские позиции, вследствие чего погибли два воинов и 11 бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести.
Он отметил, что Объединенные силы "имеют неоспоримые доказательства", что враг во время обстрела применил артиллерию 122 мм, запрещенную Минскими договоренностями.
"Как только вражеская батарея проявила себя огнем, объединенными силами были немедленно применены огневые средства поражения в ответ", - отметил Сырский.
Напомним, сегодня ночью ситуация в районе проведения ООС обострилась. Боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения в районе населенного пункта Новолуганское с применением артиллерии.
Как сообщал УНН, 6 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.