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Нічний обстріл в ООС: до шпиталю доставили ще трьох військових

Нічний обстріл в ООС: до шпиталю доставили ще трьох військових

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Після нічного обстрілу позицій операції Об'єднаних сил до шпиталю поступили ще троє військовослужбовців. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"Станом на 16:00 до шпиталю поступили ще троє військовослужбовців. Це постраждалі в наслідок нічного обстрілу позицій Об’єднаних сил поблизу Новолуганська", - проінформував Сирський.

Він нагадав, що сьогодні в ночі бойовики обстріляли українські позиції, внаслідок чого загинуло двоє воїнів та 11 бійців отримали бойові травми та поранення різної важкості.

Він зазначив, що Об'єднані сили "мають беззаперечні докази", що ворог під час обстрілу застосував артилерію 122 мм, забороненої Мінськими домовленостями.

"Як тільки ворожа батарея виявила себе вогнем, об’єднаними силами було негайно застосовано вогневі засоби ураження у відповідь", - зазначив Сирський.

Нагадаємо, сьогодні вночі ситуація у районі проведення ООС загострилась. Бойовики, порушивши Мінські домовленості, атакували українські підрозділи у районі населеного пункту Новолуганське із застосуванням артилерії.

Як повідомляв УНН, 6 червня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.

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