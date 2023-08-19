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Ночная атака рф на Хмельницкую область: в ОВА показали последствия

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. В результате ночной атаки российских войск на Хмельницкую область известно о сотнях поврежденных домов, школ, коммунальных учреждений, сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, заявление которого обнародовали в субботу в ОВА, пишет УНН.

Цитата

"Результаты ночной атаки. Речь идет о сотнях поврежденных домов, школы, коммунальные учреждения. Информация постоянно уточняется", - цитирует Тюрина ОВА в Telegram.

Детали

Как отмечается, сейчас на местах работают комиссии, созданные в тергромадах, которые обследуют и фиксируют последствия ночного вражеского нападения. Развернуты пункты выдачи строительных материалов, выделенных из резервных фондов громад. Кроме того, как указано, ведется работа по получению помощи от наших международных партнеров.

"Все преодолеем и отстроим. Главное, что человеческих потерь нет", - указал Тюрин.

Напомним

Российские войска в ночь на 19 августа атаковали Хмельницкую область, от взрывной волны есть повреждения, две женщины ранены, из-за шокового состояния обратились к медикам еще шесть человек.

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