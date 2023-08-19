Хмельниччину вночі атакував ворог, поранено двох жінок - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Російські війська у ніч на 19 серпня атакували Хмельницьку область, від вибухової хвилі є пошкодження, двох жінок поранено, через шоковий стан звернулися до медиків ще шестеро людей, повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, заяву якого у суботу оприлюднили в ОВА, пише УНН.
Цитата
"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, Хмельниччина знову була атакована ворогом. У кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях. Дві жінки поранено уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані", - цитує Тюріна ОВА у Telegram.
Як повідомив чиновник, оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків нічної атаки ворога.
Нагадаємо
Українська ППО збила за ніч 15 з 17 ударних дронів.