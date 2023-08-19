Хмельниччину вночі атакував ворог, поранено двох жінок - ОВА

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"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, Хмельниччина знову була атакована ворогом. У кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків, вибито вікна і двері в 32 домоволодіннях. Дві жінки поранено уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані", - цитує Тюріна ОВА у Telegram.

Як повідомив чиновник, оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків нічної атаки ворога.

Нагадаємо

Українська ППО збила за ніч 15 з 17 ударних дронів.