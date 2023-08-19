Українська ППО збила за ніч 15 ударних дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Повітряні Сили знищили за ніч 15 із 17 ворожих дронів-камікадзе "шахед". Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, пише УНН.
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Зазначається, що у ніч на 19 серпня росіяни атакували з північного напрямку ударними безпілотниками Shahed-136/131. Усього було випущено 17 ударних дронів з району Курська.
У північних та центральних, а також і західних областях працювала протиповітряна оборона.
Цитата
«Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників», — йдеться у повідомленні.
Доповнення
Окрім того, за минулу добу 18 серпня 2023 року протиповітряній обороні вдалось знищити шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня різних типів та один ударний типу «Ланцет».
Авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала більше 10 групових ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Нагадаємо
росіяни в ніч на 19 серпня випустили три групи ударних дронів.
Першу групу "шахедів" окупанти запустили близько опівночі, вони рухалися зі сходу на захід, на межі Харківської-Сумської та Полтавської-Чернігівської областей. Для Черкаської, Кіровоградської, Київської області була загроза застосування ударних БпЛА ворога.
За пів години росіяни запустили другу групу ударних дронів за ніч,Ю яка рухалася з курської області рф у районі Сумщини.
Близько четвертої ранку ворог випустив третю групу "шахедів". Вони рухалися на півночі Рівненської області та вздовж кордону у західному напрямку. Звуки вибухів було чути на Хмельниччині.
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