Украинская ПВО сбила за ночь 15 ударных дронов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Воздушные Силы Украины уничтожили за ночь 15 из 17 вражеских дронов-камикадзе "шахед". Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сид ВСУ, пишет УНН.
Детали
В ночь на 19 августа россияне атаковали с северного направления ударными беспилотниками Shahed-136/131. Всего было выпущено 17 ударных дронов из района Курска.
В северных и центральных, а также западных областях работала противовоздушная оборона.
Цитата
"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских беспилотников", - говорится в сообщении.
Дополнение
Кроме того, за прошедшие сутки 18 августа 2023 противовоздушной обороне удалось уничтожить шесть беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня разных типов и один ударный типа «Ланцет».
Авиация Воздушных Сил за минувшие сутки нанесла более 10 групповых ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике противника.
Напомним
россияне в ночь на 19 августа выпустили три группы ударных дронов.
Первую группу "шахедов" оккупанты запустили около полуночи, они двигались с востока на запад, на границе Харьковской-Сумской и Полтавской-Черниговской областей. Для Черкасской, Кировоградской, Киевской области была угроза применения ударных БпЛА врага.
Через полчаса россияне запустили вторую группу ударных дронов за ночь, которая двигалась из курской области рф в районе Сумщины.
Около четырех утра враг выпустил третью группу "шахедов". Они двигались на севере Ровенской области и вдоль границы в западном направлении. Звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина до конца года планирует достичь согласия по созданию компенсационной комиссии для определения ущерба от агрессии рф