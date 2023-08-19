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Украинская ПВО сбила за ночь 15 ударных дронов

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Воздушные Силы Украины уничтожили за ночь 15 из 17 вражеских дронов-камикадзе "шахед". Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сид ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 19 августа россияне атаковали с северного направления ударными беспилотниками Shahed-136/131. Всего было выпущено 17 ударных дронов из района Курска.

В северных и центральных, а также западных областях работала противовоздушная оборона.

Цитата

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских беспилотников", - говорится в сообщении.

Дополнение

Кроме того, за прошедшие сутки 18 августа 2023 противовоздушной обороне удалось уничтожить шесть беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня разных типов и один ударный типа «Ланцет».

Авиация Воздушных Сил за минувшие сутки нанесла более 10 групповых ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике противника.

Напомним

россияне в ночь на 19 августа выпустили три группы ударных дронов.

Первую группу "шахедов" оккупанты запустили около полуночи, они двигались с востока на запад, на границе Харьковской-Сумской и Полтавской-Черниговской областей. Для Черкасской, Кировоградской, Киевской области была угроза применения ударных БпЛА врага.

Через полчаса россияне запустили вторую группу ударных дронов за ночь, которая двигалась из курской области рф в районе Сумщины.

Около четырех утра враг выпустил третью группу "шахедов". Они двигались на севере Ровенской области и вдоль границы в западном направлении. Звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области.

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