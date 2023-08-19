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В Хмельницкой области слышны взрывы, работает ПВО

В Хмельницкой области слышны взрывы, работает ПВО

Киев • УНН

 • 2086452 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Хмельницкой области раздаются взрывы, там работает ПВО. В области продолжается воздушная тревога. Об этом сообщил первый заместитель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает УНН.

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«В области слышны взрывы. Верим в наши силы ПВО. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях. Берегите себя», — написал первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

Детали

В Воздушных Силах сообщили, что россияне запустили третью за ночь группу ударных дронов. Они движутся на севере Ровенской области и вдоль границы в западном направлении.

Цитата

«Внимание. Еще одна группа вражеских БпЛА на севере Ровенской области. Движется вдоль границы в западном направлении», — говорится в сообщении Воздушных Сил.

Согласно карте тревог, сирены прозвучали в центральных, западных областях Украины. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

Напомним

Первую группу "шахедов" оккупанты запустили около полуночи, они двигались с востока на запад, на границе Харьковской-Сумской и Полтавской-Черниговской областей. Для Черкасской, Кировоградской, Киевской области была угроза применения ударных БпЛА врага.

Через полчаса россияне запустили вторую группу ударных дронов за ночь,Ю которая двигалась из курской области рф в районе Сумщины.

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