В Хмельницкой области слышны взрывы, работает ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Хмельницкой области раздаются взрывы, там работает ПВО. В области продолжается воздушная тревога. Об этом сообщил первый заместитель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, передает УНН.
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«В области слышны взрывы. Верим в наши силы ПВО. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях. Берегите себя», — написал первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.
Детали
В Воздушных Силах сообщили, что россияне запустили третью за ночь группу ударных дронов. Они движутся на севере Ровенской области и вдоль границы в западном направлении.
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«Внимание. Еще одна группа вражеских БпЛА на севере Ровенской области. Движется вдоль границы в западном направлении», — говорится в сообщении Воздушных Сил.
Согласно карте тревог, сирены прозвучали в центральных, западных областях Украины. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.
Напомним
Первую группу "шахедов" оккупанты запустили около полуночи, они двигались с востока на запад, на границе Харьковской-Сумской и Полтавской-Черниговской областей. Для Черкасской, Кировоградской, Киевской области была угроза применения ударных БпЛА врага.
Через полчаса россияне запустили вторую группу ударных дронов за ночь,Ю которая двигалась из курской области рф в районе Сумщины.
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