На Хмельниччині чути вибухи, працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. На Хмельниччині лунають вибухи, там працює ППО. В області триває повітряна тривога. Про це повідомив перший заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.
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«В області чутно вибухи. Віримо в наші сили ППО. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях. Бережіть себе!», — написав перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.
Деталі
У Повітряних Силах повідомили, що росіяни запустили третю за ніч групу ударних дронів. Вони рухаються на півночі Рівненської області та вздовж кордону у західному напрямку.
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«Увага! Ще одна група ворожих БпЛА на півночі Рівненської області! Рухається вздовж кордону у західному напрямку», — йдеться у повідомленні Повітряних Сил.
Згідно з мапою тривог, сирени прозвучали у центральних, західних областях України. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
Нагадаємо
Першу групу "шахедів" окупанти запустили близько опівночі, вони рухалися зі сходу на захід, на межі Харківської-Сумської та Полтавської-Чернігівської областей. Для Черкаської, Кіровоградської, Київської області була загроза застосування ударних БпЛА ворога.
За пів години росіяни запустили другу групу ударних дронів за ніч,Ю яка рухалася з курської області рф у районі Сумщини.
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