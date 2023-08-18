росіяни запустили групу "шахедів", рухаються зі сходу на захід – Повітряні Сили
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. окупанти близько опівночі запустили групу ударних дронів, вони рухаються зі сходу на захід, на межі Харківської-Сумської та Полтавської-Чернігівської областей. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
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Мешканців найближчих населених пунктів закликають не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та прямувати в укриття.
Станом на тепер ворожі ударні дрони рухаються з північного сходу – у напрямку Черкащини.
Для Черкаської, Кіровоградської, Київської області є загроза застосування ударних БпЛА ворога.
Згідно з мапою тривог, сирени прозвучали у центральних, південних та східних областей України. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
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