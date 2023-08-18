"Перервати заняття та йти до укриття" - Лісовий розповів, що робити під час повітряної тривоги при дистанційному навчанні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Якщо повітряна тривога пролунала під час дистанційного уроку, вчителю необхідно перервати навчання і перейти в більш безпечне місце. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, повідомляє УНН.
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“Що робити вчителю, який веде урок дистанційно, і в нього почалася тривога, а у дітей в класі ні? Звісно, перервати заняття та йти до укриття. Якщо є можливість продовжити заняття зі сховища — чудово. Якщо немає — це не катастрофа. Безпека — понад усе”, — написав він у Facebook.
За його словами, детальніші рекомендації від Міністерство освіти і науки України будуть опубліковані незабаром.
Доповнення
Також міністр освіти вважає, що якщо вночі була тривога і дитина не виспалася — не треба її вести в школу на перший урок.
“Це нормально пропустити заняття й наздогнати цю тему пізніше. Наприклад, на платформі Всеукраїнської школи онлайн”, — зазначив міністр.
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