"Прервать занятия и идти в укрытие" - Лисовой рассказал, что делать во время воздушной тревоги при дистанционном обучении

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“Что делать учителю, который ведет урок дистанционно, и у него началась тревога, а у детей в классе нет. Конечно, прервать занятия и идти в укрытие. Если есть возможность продолжить занятия из убежища — прекрасно. Если нет — это не катастрофа. Безопасность — превыше всего”, — написал он в Facebook.

По его словам, более подробные рекомендации от Министерство образования и науки Украины будут опубликованы в скором времени.

Дополнение

Также министр образования считает, что если ночью была тревога и ребенок не выспался — не надо его вести в школу на первый урок.

“Это нормально пропустить занятие и догнать эту тему позже. Например, на платформе Всеукраинской школы онлайн”, — отметил министр.

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