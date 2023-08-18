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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 82251 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 103084 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 103681 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 96450 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 87815 просмотра

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13 марта, 06:36 • 108756 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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россияне запустили группу "шахедов", движутся с востока на запад - Воздушные Силы

Киев • УНН

 • 994504 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Оккупанты около полуночи запустили группу ударных дронов, они движутся с востока на запад, на границе Харьковской-Сумской и Полтавской-Черниговской областей. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Жителей ближайших населенных пунктов призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.

По состоянию на сейчас вражеские ударные дроны движутся с северо-востока – в направлении Черкасской области.

Для Черкасской, Кировоградской, Киевской области есть угроза применения ударных БпЛА врага.

Согласно карте тревог, сирены прозвучали в центральных, южных и восточных областях Украины. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь

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