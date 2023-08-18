россияне запустили группу "шахедов", движутся с востока на запад - Воздушные Силы

Детали

Жителей ближайших населенных пунктов призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.

По состоянию на сейчас вражеские ударные дроны движутся с северо-востока – в направлении Черкасской области.

Для Черкасской, Кировоградской, Киевской области есть угроза применения ударных БпЛА врага.

Согласно карте тревог, сирены прозвучали в центральных, южных и восточных областях Украины. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.

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