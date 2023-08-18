Друга група "шахедів" рухається з курської області у районі Сумщини - Повітряні Сили
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Росіяни запустили другу групу ударних дронів за ніч. Вони рухаються з курської області рф у районі Сумщини. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, пише УНН.
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"Увага! Чергова група "Шахедів" з Курської обл. Перетнула повітряний простір України в районі Сумської обл.", - повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Деталі
Першу групу "шахедів" окупанти запустили близько опівночі, вони рухаються зі сходу на захід, на межі Харківської-Сумської та Полтавської-Чернігівської областей. Для Черкаської, Кіровоградської, Київської області є загроза застосування ударних БпЛА ворога.
Доповнення
Згідно з мапою тривог, сирени прозвучали у центральних, південних та східних областей України. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.