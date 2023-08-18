Вторая группа "шахедов" движется из курской области в районе Сумщины - Воздушные Силы

Цитата

"Внимание! Очередная группа "Шахедов" из Курской обл. Пересекла воздушное пространство Украины в районе Сумской обл.", - сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Детали

Первую группу "шахедов" оккупанты запустили около полуночи, они движутся с востока на запад, на границе Харьковской-Сумской и Полтавской-Черниговской областей. Для Черкасской, Кировоградской, Киевской области есть угроза применения ударных БпЛА врага.

Дополнение

Согласно карте тревог, сирены прозвучали в центральных, южных и восточных областях Украины. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.