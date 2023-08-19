Хмельницкую область ночью атаковал враг, ранены две женщины - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Российские войска в ночь на 19 августа атаковали Хмельницкую область, от взрывной волны есть повреждения, две женщины ранены, из-за шокового состояния обратились к медикам еще шесть человек, сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, заявление которого в субботу обнародовали в ОВА, пишет УНН.
Цитата
"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, Хмельницкая область снова была атакована врагом. В нескольких селах Хмельницкого района взрывной волной повреждено 30 домов, выбиты окна и двери в 32 домовладениях. Две женщины ранены осколками стекла, еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии", - цитирует Тюрина ОВА в Telegram.
Как сообщил чиновник, оперативные группы продолжают работу по обследованию и выявлению последствий ночной атаки врага.
Напомним
Украинская ПВО сбила за ночь 15 из 17 ударных дронов.