Хмельницкую область ночью атаковал враг, ранены две женщины - ОВА

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"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, Хмельницкая область снова была атакована врагом. В нескольких селах Хмельницкого района взрывной волной повреждено 30 домов, выбиты окна и двери в 32 домовладениях. Две женщины ранены осколками стекла, еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии", - цитирует Тюрина ОВА в Telegram.

Как сообщил чиновник, оперативные группы продолжают работу по обследованию и выявлению последствий ночной атаки врага.

Напомним

Украинская ПВО сбила за ночь 15 из 17 ударных дронов.