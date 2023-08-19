Нічна атака рф на Хмельниччину: в ОВА показали наслідки

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"Результати нічної атаки. Мова йде про сотні пошкоджених будинків, школи, комунальні заклади. Інформація постійно уточнюється", - цитує Тюріна ОВА у Telegram.

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Як зазначається, зараз на місцях працюють комісії, створені в тергромадах, які обстежують і фіксують наслідки нічного ворожого нападу. Розгорнуті пункти видачі будівельних матеріалів, виділених з резервних фондів громад. Окрім того, як вказано, ведеться робота щодо отримання допомоги від наших міжнародних партнерів.

"Все подолаємо і відбудуємо. Головне, що людських втрат немає", - вказав Тюрін.

Нагадаємо

Російські війська у ніч на 19 серпня атакували Хмельницьку область, від вибухової хвилі є пошкодження, двох жінок поранено, через шоковий стан звернулися до медиків ще шестеро людей.