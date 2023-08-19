Нічна атака рф на Хмельниччину: в ОВА показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Внаслідок нічної атаки російських військ на Хмельницьку область відомо про сотні пошкоджених будинків, шкіл, комунальних закладів, повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, заяву яого оприлюднили у суботу в ОВА, пише УНН.
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"Результати нічної атаки. Мова йде про сотні пошкоджених будинків, школи, комунальні заклади. Інформація постійно уточнюється", - цитує Тюріна ОВА у Telegram.
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Як зазначається, зараз на місцях працюють комісії, створені в тергромадах, які обстежують і фіксують наслідки нічного ворожого нападу. Розгорнуті пункти видачі будівельних матеріалів, виділених з резервних фондів громад. Окрім того, як вказано, ведеться робота щодо отримання допомоги від наших міжнародних партнерів.
"Все подолаємо і відбудуємо. Головне, що людських втрат немає", - вказав Тюрін.
Нагадаємо
Російські війська у ніч на 19 серпня атакували Хмельницьку область, від вибухової хвилі є пошкодження, двох жінок поранено, через шоковий стан звернулися до медиків ще шестеро людей.