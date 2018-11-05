Несогласная с Константинополем православная община во Флоренции перешла в РПЦ за границей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Община храма Рождества Христова и св. Николая Чудотворца во Флоренции перешла в юрисдикцию Русской православной церкви за границей (РПЦЗ). Об этом СМИ РФ сообщил настоятель храма протоиерей Георгий Блатинский, информирует УНН.
“Процесс перехода нашего прихода в юрисдикцию РПЦЗ полностью завершен, хотя не сомневаюсь, что это решение еще будут оспаривать”, — сказал он.
Протоиерей отметил, что на состоявшемся общем собрании, где было принято решение перейти в РПЦЗ, присутствовали почти сто прихожан храма. Блатинский добавил, что решение было принято на фоне несогласия с действиями Константинопольского патриархата, в юрисдикцию которого ранее входил приход.
Стоит также добавить, что сама община с 1927 года входила в состав Западноевропейского экзархата русских приходов, который был подчинен одновременно Константинополю и РПЦ.
Как сообщал УНН, Константинопольский патриарх Варфоломей выразил мнение, что Украина имеет право на автокефалию своей церкви, а также призвал Русскую православную церковь (РПЦ) признать право украинского на это. Об этом Варфоломей заявил в воскресенье на встрече с митрополитом Неакринийським и Каламарийським Иустином, который поддержал действия патриарха.