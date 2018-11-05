Незгодна з Константинополем православна громада у Флоренції перейшла в РПЦ за кордоном

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Громада храму Різдва Христового і св. Миколи Чудотворця у Флоренції перейшла в юрисдикцію Російської православної церкви за кордоном (РПЦЗ). Про це ЗМІ РФ повідомив настоятель храму протоієрей Георгій Блатінскій, інформує УНН.

“Процес переходу нашого приходу в юрисдикцію РПЦЗ повністю завершено, хоча не сумніваюся, що це рішення ще будуть оскаржувати”, — сказав він.

Протоієрей зазначив, що на проведених загальних зборах, де було прийнято рішення перейти в РПЦЗ, були присутні майже сто парафіян храму. Блатінскій додав, що рішення було прийнято на тлі незгоди з діями Константинопольського патріархату, в юрисдикцію якого раніше входив прихід.

Варто також додати, що сама громада з 1927 року входила до складу Західноєвропейського екзархату російських парафій, який був підпорядкований одночасно Константинополю та РПЦ.

Як повідомляв УНН, Константинопольський патріарх Варфоломій висловив думку, що Україна має право на автокефалію своєї церкви, а також закликав Російську православну церкву (РПЦ) визнати право українців на це. Про це Варфоломій заявив у неділю на зустрічі з митрополитом Неакрінійським і Каламарійським Іустином, який підтримав дії патріарха.

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