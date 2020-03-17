Незаконные компенсации за жилье: завершено расследование экс-нардепа Полякова

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101498 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104777 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106778 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105666 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114454 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101115 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105500 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106698 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131604 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130460 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Незаконные компенсации за жилье: завершено расследование экс-нардепа Полякова

Незаконные компенсации за жилье: завершено расследование экс-нардепа Полякова

Киев  •  УНН

 • 10764 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении народного депутата Украины VIII созыва Максима Полякова, которого подозревают в незаконном получению компенсации за жилье в сумме более 300 тысяч грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

“16 марта 2020 года прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Украины VIII созыва, подозреваемого в незаконном получении 367 тыс. гривен компенсации за наем жилья в столице, а также внесении недостоверных сведений в декларации за 2016-2017 годы” , - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время прокурорами САП и детективами НАБУ открыто материалы дела подозреваемому и его защитникам.

“После чего обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу”, — отмечается в сообщении.

Напомним, народному депутату Украины VIII созыва Максиму Полякову сообщено о подозрении из-за незаконного получения 367 тыс. гривен компенсации за наем жилья в столице.

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