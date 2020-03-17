Незаконные компенсации за жилье: завершено расследование экс-нардепа Полякова
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении народного депутата Украины VIII созыва Максима Полякова, которого подозревают в незаконном получению компенсации за жилье в сумме более 300 тысяч грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
“16 марта 2020 года прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Украины VIII созыва, подозреваемого в незаконном получении 367 тыс. гривен компенсации за наем жилья в столице, а также внесении недостоверных сведений в декларации за 2016-2017 годы” , - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в настоящее время прокурорами САП и детективами НАБУ открыто материалы дела подозреваемому и его защитникам.
“После чего обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу”, — отмечается в сообщении.
Напомним, народному депутату Украины VIII созыва Максиму Полякову сообщено о подозрении из-за незаконного получения 367 тыс. гривен компенсации за наем жилья в столице.