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Незаконні компенсації за житло: завершено розслідування щодо екснардепа Полякова

Незаконні компенсації за житло: завершено розслідування щодо екснардепа Полякова

Київ • УНН

 • 10765 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Завершено досудове розслідування щодо народного депутата України VIII скликання Максима Полякова, якого підозрюють у незаконному отриманню компенсації за житло у сумі понад 300 тисяч грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

“16 березня 2020 року прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народного депутата України VIII скликання, підозрюваного у незаконному отриманні 367 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці, а також внесенні недостовірних відомостей до декларацій за 2016–2017 роки”, — йдеться в повідомленні.

Також, повідомляється, що наразі прокурорами САП та детективами НАБУ відкрито матеріали справи підозрюваному та його захисникам.

“Після чого обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, народному депутату України VIII скликання Максиму Полякову повідомлено про підозру через незаконне отримання 367 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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