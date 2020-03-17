Незаконні компенсації за житло: завершено розслідування щодо екснардепа Полякова
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Завершено досудове розслідування щодо народного депутата України VIII скликання Максима Полякова, якого підозрюють у незаконному отриманню компенсації за житло у сумі понад 300 тисяч грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“16 березня 2020 року прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народного депутата України VIII скликання, підозрюваного у незаконному отриманні 367 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці, а також внесенні недостовірних відомостей до декларацій за 2016–2017 роки”, — йдеться в повідомленні.
Також, повідомляється, що наразі прокурорами САП та детективами НАБУ відкрито матеріали справи підозрюваному та його захисникам.
“Після чого обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, народному депутату України VIII скликання Максиму Полякову повідомлено про підозру через незаконне отримання 367 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці.