Вывезли из Крыма награбленное украинское зерно: капитанам российских судов сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Двум капитанам российских судов сообщили о подозрении по факту нарушения порядка въезда и выезде с временно оккупированной территории полуострова Крым во время перевозки награбленного оккупантами украинского зерна (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram, информирует УНН.
Детали
По данным следствия, капитаны судов «матрос позинич» и «михаил ненашев» под флагами государства-оккупанта осуществляют систематические незаконные заходы и выходы из закрытого Севастопольского морского торгового порта. Подозреваемые обеспечивают загрузку судов зерном, которым представители государства-агрессора незаконно завладели на оккупированных территориях Украины и перевозят его в третьи страны, указали в прокуратуре.
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«Подозреваемые периодически выключали автоматическую идентификационную систему «AIS» и вносили в нее фиктивные сведения о курсе судов будто в порты рф, а не в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма», - говорится в сообщении.
Дополнение
Снимки спутников компании Maxar Technologies показывают загрузку в российские суда зерна в оккупированном Севастополе.
13 июля в турецкий Стамбул съехались делегации россии, Украины, Турции и ООН для переговоров о разблокировании экспорта морем украинского зерна.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква заявил в интервью Sky News, что есть "маленький оптимизм" относительно того, что страна, возможно, сможет вывозить зерно в частности из портового города Одесса, после переговоров в Стамбуле с участием рф.