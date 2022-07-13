У Стамбул з'їхалися делегації рф, України, Туреччини та ООН: повідомляється про початок переговорів щодо зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У турецький Стамбул з'їхалися делегації рф, України, Туреччини та ООН для переговорів про розблокування експорту морем українського зерна, інформує Yeni Şafak. За повідомленнями росЗМІ, зустріч уже розпочалася, пише УНН.
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"З'їхалися делегації Туреччини, росії, України та ООН", - пише турецька газета.
Так, перед самітом у Стамбулі між представниками Туреччини, України, рф та ООН, приватний літак із російською делегацією приземлився в аеропорту Стамбула.
РосЗМІ пишуть, що у Стамбулі в закритому режимі розпочалися переговори щодо зерна делегацій Росії, України, Туреччини та ООН.
"Поки стало відомо, що засідання почалося о 14:00, очі всього світу прикуті до рішення, що вийде із засідання", - відзначає при цьому En Son Haber.
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росія, яка 24 лютого широмасштабно вторглася в Україну, блокує вивезення зерна з морських портів України. Вимагає зняття деяких санкцій в обмін на "розблокування" експорту морем.
За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна. Однак, може до осені сягнути і 60 млн тонн, якщо країна й надалі залишиться в ситуації блокування експорту росією.
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