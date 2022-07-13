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У Стамбул з'їхалися делегації рф, України, Туреччини та ООН: повідомляється про початок переговорів щодо зерна

У Стамбул з'їхалися делегації рф, України, Туреччини та ООН: повідомляється про початок переговорів щодо зерна

Київ • УНН

 • 277124 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. У турецький Стамбул з'їхалися делегації рф, України, Туреччини та ООН для переговорів про розблокування експорту морем українського зерна, інформує Yeni Şafak. За повідомленнями росЗМІ, зустріч уже розпочалася, пише УНН.

Деталі

"З'їхалися делегації Туреччини, росії, України та ООН", - пише турецька газета.

Так, перед самітом у Стамбулі між представниками Туреччини, України, рф та ООН, приватний літак із російською делегацією приземлився в аеропорту Стамбула.

РосЗМІ пишуть, що у Стамбулі в закритому режимі розпочалися переговори щодо зерна делегацій Росії, України, Туреччини та ООН.

"Поки стало відомо, що засідання почалося о 14:00, очі всього світу прикуті до рішення, що вийде із засідання", - відзначає при цьому En Son Haber.

Доповнення

росія, яка 24 лютого широмасштабно вторглася в Україну, блокує вивезення зерна з морських портів України. Вимагає зняття деяких санкцій в обмін на "розблокування" експорту морем.

За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна. Однак, може до осені сягнути і 60 млн тонн, якщо країна й надалі залишиться в ситуації блокування експорту росією.

Західні посадовці звинувачують москву у використанні загрози голоду як зброї.

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