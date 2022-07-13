У Стамбул з'їхалися делегації рф, України, Туреччини та ООН: повідомляється про початок переговорів щодо зерна

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"З'їхалися делегації Туреччини, росії, України та ООН", - пише турецька газета.

Так, перед самітом у Стамбулі між представниками Туреччини, України, рф та ООН, приватний літак із російською делегацією приземлився в аеропорту Стамбула.

РосЗМІ пишуть, що у Стамбулі в закритому режимі розпочалися переговори щодо зерна делегацій Росії, України, Туреччини та ООН.

"Поки стало відомо, що засідання почалося о 14:00, очі всього світу прикуті до рішення, що вийде із засідання", - відзначає при цьому En Son Haber.

Доповнення

росія, яка 24 лютого широмасштабно вторглася в Україну, блокує вивезення зерна з морських портів України. Вимагає зняття деяких санкцій в обмін на "розблокування" експорту морем.

За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна. Однак, може до осені сягнути і 60 млн тонн, якщо країна й надалі залишиться в ситуації блокування експорту росією.

Західні посадовці звинувачують москву у використанні загрози голоду як зброї.