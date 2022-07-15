Вивезли із Криму награбоване українське зерно: капітанам російських суден повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Двом капітанам російських суден повідомлено про підозру за фактом порушення порядку в’їзду та виїзду з тимчасово окупованої територіі півострова Крим під час перевезення награбованого окупантами українського зерна (ч. 2 ст. 332-1 КК України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram, інформує УНН.
Деталі
За даними слідства, капітани суден «матрос позинич» та «михаил ненашев» під прапорами держави-окупанта здійснюють систематичні незаконні заходи та виходи з закритого Севастопольського морського торговельного порту. Підозрювані забезпечують завантаження суден зерном, яким представники держави-агресора незаконно заволоділи на окупованих територіях України, та перевозять його до третіх країн, вказали у прокуратурі.
Цитата
«Підозрювані періодично вимикали автоматичну ідентифікаційну систему «AIS» та вносили до неї фіктивні відомості щодо курсу суден ніби в порти рф, а не в закриті морські порти тимчасово окупованого Криму», - ідеться в повідомленні.
Доповнення
Знімки супутників компанії Maxar Technologies показують завантаження у російські судна зерна в окупованому Севастополі.
13 липня у турецький Стамбул з'їхалися делегації рф, України, Туреччини та ООН для переговорів про розблокування експорту морем українського зерна.
Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква заявив в інтерв'ю Sky News, що є "маленький оптимізм" щодо того, що країна, можливо, зможе вивозити зерно зокрема із портового міста Одеса, після переговорів у Стамбулі за участю рф.