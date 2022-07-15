У Зеленського висловили "маленький оптимізм" з приводу морського експорту зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква заявив в інтерв'ю Sky News, що є "маленький оптимізм" щодо того, що країна, можливо, зможе вивозити зерно зокрема із портового міста Одеса, після переговорів у Стамбулі за участю рф, пише УНН.
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"Після цієї зустрічі... є дуже маленький оптимізм, тому прогрес має бути показаний. Я думаю, що для досягнення остаточної угоди потрібен деякий час, і над цим працюють ООН та Генеральний секретар", - сказав Жовква.
З його слів, "Україна пропонує все, що може, у цій ситуації" - зерно, кілька портів, "але час минає".
Доповнення
13 липня до Стамбула з'їхалися делегації росії, України, Туреччини та ООН для переговорів про розблокування експорту морем українського зерна.
За їхніми підсумками в ООН сказали, що за підсумками чотиристоронніх переговорів у Стамбулі щодо відновлення експорту продовольства з українських портів було досягнуто прогресу, проте про перспективи мирного врегулювання російсько-української війни говорити зарано.
Контекст
росія, яка 24 лютого широмасштабно вторглася в Україну, блокує вивіз зерна з морських портів України. Вимагає зняття деяких санкцій в обмін на розблокування експорту морем.
За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна. Однак обсяг може до осені досягти і 60 млн тонн, якщо країна й надалі залишиться в ситуації блокування експорту росією.
Західні чиновники звинувачують москву у використанні загрози голоду як зброї.